POL-PPWP: Roller aus Garage geklaut

Kreis Kaiserslautern (ots) - Eine 22-jährige Frau ist offensichtlich für den Diebstahl eines Motorrollers aus einer Garage in der Verbandsgemeinde Weilerbach verantwortlich. Ein 22 Jahre alter Mann hat am Montag die Polizei verständigt, nachdem er den Diebstahl des Zweirades festgestellt hatte, das in der Garage eines 47-jährigen Mannes abgestellt war. Der einzige Garagenschlüssel befand sich allerdings bei einem 19-Jährigen, den die Beamten verständigten. Nachdem er zur Örtlichkeit gekommen war und von den Polizisten gerade befragt wurde, kam die 22 Jahre alte Frau dazu und räumte ein, den Roller gestohlen zu haben. Nach der Feststellung ihrer Personalien gab sie dem Geschädigten seinen Motorroller zurück.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell