POL-PPWP: Trickdiebinnen erbeuten Schmuck und Bargeld

Kaiserslautern (ots) - Auf perfide Art und Weise haben zwei Frauen am Donnerstag in der Wohnung einer 86-jährigen Frau Schmuck und Bargeld erbeutet. Eine der Frauen verschaffte sich gegen 12.30 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Seniorin in der Frühlingstraße. Angeblich wollte sie Medikamente für einen Nachbarn bringen. In der Zwischenzeit gelangte ihre Komplizin offensichtlich in die Wohnung und suchte das Schlafzimmer auf, wo sie Bargeld in vierstelliger Höhe und Schmuck im Wert von rund 3.000 Euro erbeutete. Beide Frauen sprachen nach Angaben der Geschädigten gebrochen Deutsch. Eine Täterin war etwa 25 Jahre alt, 1,50 Meter groß und schlank. Sie hatte helle Haut und dunkle halblange Haare. Sie trug unter anderem einen roten Filzhut ohne Krempe und eine dunkle Jacke. Die andere Frau war etwa 1,60 Meter groß, schlank und hatte helle Haare. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

