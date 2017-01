POL-PPWP: Mit Sommerreifen gegen Ampelmast gekracht

Gegen Ampelmast gestoßen Bild-Infos Download

Kaiserslautern (ots) - Eine 38-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen an der Landestraße 502 gegen einen Ampelmast gekracht - sie hatte auf ihrem Wagen lediglich Sommerreifen aufgezogen und muss jetzt mit einem Bußgeld von 120 Euro rechnen. Die Unfallverursacherin war gegen 8 Uhr aus Richtung Uni-Gebiet in der Theodor-Heuss-Straße unterwegs. Als sie an der Rotlicht zeigenden Ampel bremsen musste, brachte sie ihr Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn nicht zum Stehen. Sie rutschte über die Landesstraße und prallte frontal gegen die Lichtzeichenanlage. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro - Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

