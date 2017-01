POL-PPWP: In Kneipe eingebrochen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in eine Kneipe in der Burgstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 2 Uhr und 6 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten, nachdem sie zwei Türen gewaltsam geöffnet hatten. Hier durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und brachen einen Spielautomaten auf, aus dem sie das Bargeld mitnahmen - Schaden etwa 700 Euro. Zudem brachen die Unbekannten eine Tür zum Keller des Mehrfamilienhauses auf - hier wurde allerdings nichts entwendet. In der Pariser Straße schafften es die Täter nicht, in eine Gaststätte einzudringen. Die Geschädigte meldete am Montagnachmittag einen versuchten Einbruch, nachdem sie an der Eingangstür mehrere Einbruchspuren entdeckt hatte. Bereits am frühen Montagmorgen hatten die Beamten einen Einbruch in eine Gaststätte in der Pariser Straße aufgenommen, bei dem mehrere Spielautomaten aufgebrochen wurden (wir berichteten). Möglicherweise besteht zwischen den einzelnen Einbrüchen ein Tatzusammenhang - die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell