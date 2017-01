POL-PPWP: Tür eingetreten und Bewohner geschlagen

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Samstag, um 02.30 Uhr, wurde die Wohnungstür eines Mannes in der Innenstadt brachial eingetreten. Als sich der 61-jährige Bewohner in seinem Bett aufrichtete schlug ihm der Eindringling einen Hocker an den Kopf. Anschließend nahm der Beschuldigte eine Schublade, kippte den Inhalt aus und schlug dann damit ebenfalls nach dem Kopf des Geschädigten. Danach verließ der Beschuldigte die Wohnung. Obwohl der Übeltäter zum Teil vermummt war konnte der Geschädigte Hinweise auf seine Person geben. Seine Wohnung wurde nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft durchsucht, er konnte jedoch nicht angetroffen werden. Der Geschädigte wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Seine Wohnungstür wurde durch die Feuerwehr verschlossen. Bemerkenswert ist, dass der Geschädigte bereits kurz vor Weihnachten Opfer einer Körperverletzung wurde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht.

