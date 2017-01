POL-PPWP: Hochwertige Uhren sichergestellt - Polizei sucht Besitzer

Otterberg/Kreis Kaiserslautern (ots) - Mehrere hochwertige und vermutlich wertvolle Uhren hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen bei einem Mann sichergestellt und sucht jetzt die Besitzer. Eine Streife kontrollierte den amtsbekannten 27-Jährigen gegen 3.30 Uhr in der Mühlstraße und stieß dabei auf eine Baumwolltasche, in der sich fünf Uhren verschiedener hochwertiger Marken sowie ein silbernes Armband befanden. Der Mann gab an, dass er den Beutel gefunden habe. Zudem hatte er eine 400-Gramm-Packung tiefgefrorene Lasagne bei sich. Die Polizei geht davon aus, dass sämtliche Gegenstände aus einem Diebstahl stammen und stellten sie sicher - allerdings konnten sie bislang nicht zugeordnet werden. Bei der weiteren Durchsuchung fanden die Ermittler eine Konsumeinheit Cannabis und Amphetamin und leiteten ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Anschließend erfolgte die Durchsuchung der Wohnung des aus dem Landkreis stammenden 27-Jährigen - dabei stellten die Beamten noch zwei Handys sicher. Mögliche Zeugen, Geschädigte oder Personen, die Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

