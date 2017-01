POL-PPWP: Wegen zahlreicher Ruhestörungen im Einsatz

Kaiserslautern (ots) - Wegen mehrerer Ruhestörungen war die Polizei am Neujahrstag im Stadtgebiet im Einsatz. Bereits am Morgen gegen 9 Uhr wurden die Beamten wegen einer angeblichen Schlägerei und dem damit verbundenen Lärm in die Feuerbachstraße gerufen - allerdings konnte nichts mehr festgestellt werden. Gegen 19.30 Uhr meldeten Nachbarn ruhestörenden Krach in der Käthe-Kollwitz-Straße. Beim Eintreffen der Streife hatte sich die Situation allerdings bereits beruhigt. In der Karl-Marx-Straße musste ein 25 Jahre alter Mann gegen 20 Uhr ermahnt werden, weil er die Musik zu laut aufgedreht hatte. In der Ländelstraße war gegen 22.15 Uhr noch eine lautstarke Party im Gange. Die Beamten erfuhren, dass ein Familiengeburtstag gefeiert wurde. Der 27-jährige Verantwortliche versicherte, dass sich seine Gäste ruhiger verhalten werden. Nach heftigem Klingeln und Klopfen wurde einer Streife in der Tannenstraße gegen 23 Uhr von einem 52-jährigen Mann geöffnet. Er sagte zu, dass er die Lautstärke seiner Musik trotz Neujahr verringern werde. Last but not least waren die Beamten gegen 23 Uhr in der Ritterstraße wegen überlauter Musik im Einsatz. Dabei mussten sich die Polizisten an der Terrassentür bemerkbar machen, nachdem der Verantwortliche das Klingeln nicht gehört hatte. Zögerlich kam er der Aufforderung nach, die Lautstärke zu reduzieren.

