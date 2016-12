POL-PPWP: Von Sonne geblendet und Unfall verursacht

Erzenhausen (ots) - Weil er von der Sonne geblendet und die Windschutzscheibe nicht von Eis befreit war, hat ein Autofahrer am Freitagmorgen einen Unfall verursacht. Der 22-Jährige war gegen 9:30 Uhr mit seinem Pkw in der Hauptstraße in Erzenhausen in Fahrtrichtung Weilerbach unterwegs. Aufgrund einer nicht völlig von Eis befreiten Frontscheibe und Sonneneinstrahlung hat der junge Mann ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Taxi übersehen und krachte mit diesem zusammen. Der 50-jährige Taxifahrer hatte kurz zuvor an der Stelle drei Fahrgäste einsteigen lassen. Bei dem Aufprall wurden der Taxifahrer und zwei seiner Fahrgäste leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell