POL-PPWP: Verkehrsunfall eins Fahranfängers unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) - Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am frühen Morgen des 30.12. in Kaiserslautern. Ein 18-jähriger Amerikaner befuhr mit seinem Pkw die Barbarossastraße, von der Donnersbergstraße kommend und verlor infolge seines Alkoholisierungsgrades die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Pkw schleuderte über beide Fahrstreifen und kam schließlich im Schutzzaun, der als Fahrbahnteiler dient, entgegen der Fahrtrichtung an einem Baum zum Stehen. Hierbei beschädigte er rund fünfzehn Meter Zaun. Des Weiteren wurde der Baum völlig zerstört. Die Fahrbahn war mit Zaunelementen, sowie Geäst des Baumes übersät. Die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern wurde verständigt um den Baum abzusägen, der teilweise in die Fahrbahn hineinragte. Der Pkw-Lenker, als auch sein 21-jähriger Beifahrer, blieben glücklicherweise unverletzt. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell