POL-PPWP: Betrunken in Badewanne gesprungen

Kaiserslautern (ots) - Eine 21-jährige Frau hat am frühen Mittwochmorgen die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass ihr betrunkener gleichaltriger Freund in ihrer Wohnung im östlichen Stadtgebiet randalierte. Die hinzu gerufene Streife traf auf den völlig durchnässten jungen Mann, der offensichtlich kurz zuvor in die gefüllte Badewanne gesprungen war. Er verhielt gegenüber den Polzisten sehr aggressiv und provokant. Auf Aufforderung verließ er die Wohnung, in der sich noch das gemeinsame Kind der Beteiligten befand. Als er jedoch nach kurzer Zeit zurückkehrte und die 21-Jährige erneut die Polizei verständigte, wurde ihm die gewahrsamnahme eröffnet. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der Randalierer und leistete Widerstand. Er konnte allerdings mit körperlicher Gewalt und der Unterstützung einer weiteren Streife fixiert und zur Dienststelle gebracht werden. Auch hier leistete er erneut Widerstand, als er vor der Unterbringung in der Ausnüchterungszelle durchsucht werden sollte. Er trat unter anderem nach einem Beamten, der aber nicht verletzt wurde. Nach einem Alkoholtest mit einem Wert von 1,64 Promille musste der 21-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Rausch durfte er anschließend in der Zelle ausschlafen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell