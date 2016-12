POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Weilerbach/Kreis Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag offensichtlich versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße einzubrechen. Ein Mieter verständigte am Dienstagmorgen die Polizei, nachdem er an der Haustür Aufbruchspuren festgestellt hatte. Zudem funktionierte das Schloss nicht mehr. Beide Beschädigungen waren nach seinen Angaben am Montagabend noch nicht feststellbar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

