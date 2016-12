POL-PPWP: Leergutdiebstahl im großen Stil

Hochspeyer/Kreis Kaiserslautern (ots) - Eine Lkw-Ladung Leergut wollten Unbekannte am frühen Mittwochmorgen vom Gelände einer Firma "Am Heiligenberg" entwenden - auf der Flucht ließen die Diebe den Lastwagen allerding stehen und flüchteten zu Fuß in ein Waldgelände. Gegen 2.15 Uhr wurde die Polizei über einen Alarm bei der Getränkehandlung informiert. Einer hinzu gerufenen Streife kam in unmittelbarer Nähe des Objektes ein Transporter mit SB-Kennzeichen entgegen, in dem drei Personen saßen. Nach einer Verfolgung durch das angrenzende Industriegebiet, ließen die Unbekannten das Fahrzeug gegen eine Böschung rollen und flüchteten zu Fuß in den Wald, wo sie nicht mehr ausfindig gemacht werden konnten. Der Lastwagen wurde sichergestellt. Die angebrachten Nummernschilder gehören zu einem anderen Fahrzeug. Die Ladefläche des Transporters war bis unter das Dach mit PET-Flaschen in Kisten beladen - nach ersten Schätzungen drei Paletten im Wert von etwa 1.400 Euro. Bei der Tatortbesichtigung stellte sich heraus, dass die Täter im rückwärtigen Bereich des Getränkemarktes einen Metallzaun aufgetrennt hatten. Nach Mitteilung eines Zeugen waren sie möglicherweise schon gegen Mitternacht am Objekt, fuhren dann allerdings wieder weg. Weitere Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem Lastwagen oder anderen verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 an die Polizei zu wenden.

