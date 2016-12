POL-PPWP: Kaiserslautern: Feucht-fröhliche Weihnachtstage

Kaiserslautern (ots) - Eindeutig zu tief ins Glas geschaut haben an Weihnachten einige Autofahrer. Einige von ihnen gehen jetzt ohne ihren Führerschein ins neue Jahr.

Vor allem am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages erwischten Polizeibeamte mehrere junge Frauen und Männer, die alkoholisiert am Steuer ihres jeweiligen Fahrzeugs saßen.

Gegen 6 Uhr konnte eine Streife in der Zollamtstraße beobachten, wie drei junge Frauen zu einem Pkw liefen. Eine davon setzte sich auf den Fahrersitz und startete den Motor. Die 26-Jährige wurde zum Atemtest gebeten - Ergebnis: 1,51 Promille. Führerschein und Fahrzeugschlüssel der Frau wurden daraufhin sichergestellt und die 25-Jährige zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Auf sie kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Schon kurz zuvor mussten die Beamten einen jungen Mann davon abhalten, in betrunkenem Zustand mit seinem Auto loszufahren. Der 20-Jährige wurde kurz vor 6 Uhr auf dem Parkdeck eines Lokals in seinem Auto sitzend entdeckt. Weil er eine Alkoholfahne hatte, wurde ihm ein Atemtest angeboten. Das Gerät zeigte einen Pegel von 1,3 Promille an. Dem 20-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Führerschein und Autoschlüssel wurden vorsorglich sichergestellt.

Einen Alkoholpegel von knapp 1 Promille erreichte zwei Stunden später ein 31-jähriger Autofahrer. Er war ebenfalls auf dem Parkplatz in der Zollamtstraße aufgefallen, und auch ihn verriet sein Alkoholgeruch. Dem Mann wurde die Fahrt mit dem Pkw untersagt; "Lappen" und Schlüssel musste er abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell