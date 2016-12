POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtstag versuchten Unbekannte in eine Arztpraxis in der Leipziger Straße einzubrechen, flohen jedoch nach Alarmauslösung vom Tatort.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0631 / 369-2620 jederzeit entgegen.

