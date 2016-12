POL-PPWP: Tasche neben sich - Geldbeutel trotzdem weg

Kaiserslautern (ots) - Beinah "vor ihrer Nase" ist einer 19-jährigen Frau am Mittwoch die Geldbörse gestohlen worden. Die junge Frau hielt sich am Vormittag kurzzeitig in einem Drogeriemarkt am Fackelrondell auf, um dort Kopien anzufertigen. In dieser Zeit - nach eigenen Angaben der 19-Jährigen 10.55 bis 11 Uhr - hatte sie ihre Handtasche neben sich abgestellt.

Als sie anschließend zur Kasse ging, um die Kopien zu bezahlen, merkte die junge Frau, dass ihr Geldbeutel nicht mehr in der Tasche war. Ein Dieb hatte offenbar den unbeobachteten Moment genutzt und die Geldbörse herausgezogen. Darin befanden sich etwa 80 Euro Bargeld, Personalausweis, Führerschein und die EC-Karte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell