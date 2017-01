POL-PDKL: Sachbeschädigung an PKW

Sachbeschädigung an PKW Bild-Infos Download

Rothselberg (Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein)

Unbekannte Person zerkratzt den Lack an einem parkenden Firmenfahrzeug. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen hatte ein Mann seinen Passat in der Friedhofstraße vor seinem Anwesen geparkt. In dieser Zeit hatte ein Unbekannter mit einem scharfkantigen Gegenstand einen 130 cm langen Kratzer in die Fahrzeugtüren verursacht. Beobachtungen zu der Tat können der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 mitgeteilt werden.

