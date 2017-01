POL-PDKL: Zahlreiche Verkehrsunfälle wegen Eisglätte

Verkehrsunfall in Heinzenhausen Bild-Infos Download

Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein und Meisenheim (ots) -

Dreißigtausend Euro Sachschaden ist die Bilanz der glättebedingten Verkehrsunfälle vom Montagmorgen. Zwischen sechs und Uhr wurden der Polizei in Lauterecken zahlreiche Verkehrsunfälle gemeldet. Ein Fahrer wollte in Lauterecken von der Hauptstraße in die Schulstraße abbiegen, fuhr jedoch aufgrund der Glätte geradeaus und stieß an einen Poller. In der Bahnhofstraße rutschte ein weiterer Verkehrsteilnehmer aufgrund des Eises auf einen geparkten PKW. Gegen einen Laternenmast stieß ein Fahrer, der in der Schillerstraße von der Straße rutschte. An der Einmündung von der Hauptstraße in die Rheingrafenstraße glitt ein PKW-Fahrer samt Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen, in der Schlossgasse rutschte ein weiterer Fahrer gegen ein Treppengeländer. In Heinzenhausen kam es in der Hauptstraße gleich zu mehreren Unfällen: Der erste PKW-Fahrer stieß rechts gegen die Schutzplanke und kam infolge dessen von der Fahrbahn nach links ab. Ein hinzukommender Fahrzeugführer parkte sein Fahrzeug, um nach dem verunfallten Verkehrsteilnehmer zu sehen. Ein dritter Fahrer stieß mit dem geparkten Fahrzeug des Helfers zusammen. Auch dessen Fahrzeug wurde durch einen nachfolgenden vierten PKW beschädigt, der sein Fahrzeug witterungsbedingt ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Auch in Rehborn kam ein Autofahrer auf der abschüssigen Straße "Am Hüttenbach" ins Rutschen. In der Meisenheimer Herzog-Wolfgang-Straße konnte ein Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug beim Einparken nicht mehr kontrollieren und schlitterte gegen ein geparktes Fahrzeug. Bei allen Unfällen entstand lediglich Sachschaden, es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell