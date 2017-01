POL-PDKL: Wildunfälle am laufenden Band

ein Dokument zum Download

Lauterecken (ots) -

Im Bereich der Polizeiinspektion Lauterecken ereignen sich täglich mehrere Unfälle mit Wildtieren. Am Mittwoch wurden jedoch auffällig viele Schadensfälle mit Tieren im deckungsgleichen Gebiet der Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein und Meisenheim gemeldet. (siehe Tabelle) Bei der Betrachtung der Häufungszeiten des einen Tages fällt auf, dass am Morgen als auch am Abend Schwerpunkte gegeben sind. Dies hängt allerdings auch mit der höheren Verkehrsdichte durch Berufstätige zum oder vom Arbeitsplatz nach Hause zusammen. Ganz sicher ist, dass sich die Unfälle nicht auf diese Zeiten beschränken, was die hier aufgeführten nächtlichen Unfälle belegen. Zudem kommt es auch während des Tageslichtes zunehmend zu Konflikten mit Wildtieren. Immer mehr Tiere rücken näher an die Menschen heran. "Zusammenstöße innerhalb geschlossener Ortschaften sind nicht mehr selten", so Arno Heeling von der Polizeiinspektion Lauterecken. Eine Besprechung der Wildunfall-Kommission wird von seiner Dienststelle angeregt, da nach der Auswertung der Wildunfall-Versuchsstrecken bezüglich der blauen Reflektoren am Straßenrand keine überzeugenden Unfallminderungen eingetreten sind. "Die Wildunfallentwicklung müssen wir uns nochmals genauer anschauen, auch wenn derzeit keine andere Problemlösung erkennbar ist.

