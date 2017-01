POL-PDKL: A6/Waldmohr, Reichlich Sprit abgezapft

Waldmohr (ots) - Auf der Raststätte Waldmohr haben sich in der Nacht zu Sonntag Spritdiebe herum getrieben. Wie der Polizei am Wochenende gemeldet wurde, haben die Unbekannten aus zwei Sattelzügen mehrere hundert Liter Diesel abgezapft. Die "Brummis" standen vom 21. auf den 22. Januar auf dem Lkw-Parkplatz der Rastanlage Waldmohr. Die Fahrer hatten von den nächtlichen "Abzapf-Aktionen" nichts mitbekommen. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist - eventuell auch Fahrzeuge, mit denen die mit Diesel gefüllten Kanister abtransportiert worden sein dürften - werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06 31 / 35 34-0 bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell