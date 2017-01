POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

total beschädigter Pkw Bild-Infos Download

Offenbach-Hundheim (ots) - ~Ein 33jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstagmorgen die Talstraße in Offenbach Hundheim in Richtung Nerzweiler. In der Ortsmitte von Offenbach-Hundheim übersah er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Lkw und fuhr ungebremst in dessen Heck. Die 11jährige Tochter des Fahrzeugführers, die hinter ihrem Vater saß, biss sich bei dem Unfall auf die Zunge und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand entstand Totalschaden.~

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell