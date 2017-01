POL-PDKL: A6/Landstuhl, Zu schnell auf der Autobahn

Landstuhl (ots) - Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Kaiserslautern hat am Freitagmittag den Verkehr auf der A6 überwacht. Das mit einer Video-Messanlage ausgestattete Fahrzeug wurde unmittelbar vor Beginn einer Baustelle zwischen Einsiedlerhof und Landstuhl mit hoher Geschwindigkeit von einem Pkw überholt. Die Fahrerin fuhr mit unvermindertem Tempo in dem auf 60 km/h beschränkten Baustellenbereich weiter in Richtung Saarbrücken. Nach erfolgter Geschwindigkeitsmessung staunten die Beamten nicht schlecht - diese ergab einen Wert von 115 km/h. Die Raserin war also fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. In der Gegenrichtung wurde in der Baustelle ein Pkw aus Frankreich mit 99 km/h gemessen. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell