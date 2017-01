POL-PDKL: Brennende Mülltonne

Callbach (Verbandsgemeinde Meisenheim) (ots) -

Heiße Asche ist ursächlich für eine brennende Mülltonne. Am Sonntagmorgen schüttet eine Frau die Asche in ihre schwarze Tonne. Später brachte der Ehemann die Mülltonne in einen Geräteschuppen. Durch die Rauchentwicklung wurde das Ehepaar auf die mittlerweile brennende Mülltonne aufmerksam. Durch die Flammen und den Ruß entstand ein Sachschaden an dem Schuppen. Benachbarte Gebäude blieben unversehrt.

