POL-PDKL: A6/Ramstein-Miesenbach, Nach Reifenplatzer Baustelle abgeräumt

Ramstein-Miesenbach (ots) - Ein Reifenplatzer hat am Mittwochmorgen auf der A6 bei Ramstein-Miesenbach zu einem Unfall geführt. An einem Lkw war während der Fahrt der rechte Vorderreifen geplatzt, so dass der 50 jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Unmittelbar vor der Einfahrt in eine Baustelle kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überfuhr die Baustellenabsicherung. Anschließend kam der Lkw im abgesperrten Bereich der Autobahnbaustelle zum Stillstand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell