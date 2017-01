POL-PDKL: A6/Ramstein-Miesenbach, Unfallgefahr durch Eisplatten von Lkw-Dächern

1 weiterer Medieninhalt

Ramstein-Miesenbach (ots) - Im Winter potenzieren sich die Risiken im Straßenverkehr. Besondere Gefahr geht momentan von Lkw-Dächern aus. Auf Lkw-Planen kann sich tagsüber leicht Wasser ansammeln, das bei kälteren Temperaturen in der Nacht gefriert. Rutschende Eisplatten können dann zu gefährlichen Geschossen werden. Beamte der zentralen Verkehrsdienste Kaiserslautern führten deshalb am Dienstagnachmittag Abfahrtskontrollen auf dem Autohof Ramstein durch. Hierbei wurden insgesamt zwanzig Fahrzeuge beanstandet. Den Lkw-Fahrern wurde bis zur Säuberung ihrer Lastzüge der Fahrtantritt bzw. die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass Lkw-Fahrer die Pflicht haben, bei derzeitiger Witterung vor Fahrtantritt ihre Fahrzeuge von Eis und Schnee freizumachen. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, müssen sie mit einem Bußgeld von bis zu 80 Euro rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell