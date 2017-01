POL-PDKL: Dachbalken fängt Feuer durch eine Rakete

Jeckenbach (ots) -

In der Silvesternacht wurde der Polizei Lauterecken ein Wohnhausbrand in der Mühlstraße gemeldet. Trotz starker Rauchentwicklung wurde ein kleines Feuer im Dachstuhl eines leer stehenden Hauses festgestellt, welches die Feuerwehr schnell gelöscht hatte. Der Brand wurde durch eine Rakete, welche durch das offene Dachfenster des Haues eindrang, verursacht. Am Brandherd war lediglich ein verkohlter Dachbalken sichtbar. Der Sachschaden dürfte gering sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell