POL-PDKL: A6/Landstuhl, Unfall im Baustellenbereich, Zeugen gesucht

Landstuhl (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Freitagmorgen, 23.12.2016, gegen 04:00 Uhr auf der A6 am Autobahnkreuz Landstuhl in Fahrtrichtung Mannheim einen Verkehrsunfall im Baustellenbereich beobachtet haben. In einer Überleitung der Fahrspuren nach links kam ein Kleintransporter von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere beleuchtete Warnbaken. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher. Teile der Baustellenabsicherung lagen auf der Fahrbahn und wurde von insgesamt vier Fahrzeugen überrollt, die dadurch zum Teil nicht unerheblich beschädigt wurden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Klein-Lkw der Marke Fiat Ducato mit polnischer Länderkennung gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder dem Lkw machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0631 3534-0 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

