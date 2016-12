POL-PDKL: A62/Niedermohr, Nach Reifenplatzer in die Schutzplanken gekracht

1 weiterer Medieninhalt

Niedermohr (ots) - Ein Reifenplatzer hat am Mittwochnachmittag auf der A62 zu einem Unfall geführt. An einem Mercedes Benz war während der Fahrt ein Reifen geplatzt, so dass die 29 jährige Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Zwischen den Anschlussstellen Hütschenhausen und Glan-Münchweiler kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und krachte in die Schutzplanken. Anschließend kollidierte der Mercedes mit dem Dacia Logan eines 57 jährigen und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Randstreifen zum Stillstand. An den beteiligten Fahrzeugen und den Schutzplanken entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

