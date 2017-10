POL-PDPS: B 10 für mehrere Stunden gesperrt

Pirmasens (ots) - vermutlich aufgrund eines Motorschadens geriet am 09.10.2017, gegen 20.15 Uhr ein aus Polen kommender Auto-Transporter auf der B 10 Fahrtrichtung Zweibrücken in Höhe der Hüsterhöhe in Brand. Der Fahrer des LKW konnte rechtzeitig aus dem Führerhaus flüchten und blieb unverletzt. Der LKW und drei geladene hochwertige Neufahrzeuge wurden durch den Brand komplett zerstört. Die Feuerwehr Pirmasens war mit 40 Mann im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 000,-- Euro. Die B 10 musste für die Bergungsmaßnahmen für etwa drei Stunden in Fahrtrichtung Zweibrücken gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell