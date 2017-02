POL-PDPS: Waldfischbach-Burgalben - Schlägerei und Sicherstellung eines Schlagringes

Pirmasens (ots) - Am gestrigen Mittwochnachmittag gerieten ein 17 jähriger Jugendlicher und ein 18 jähriger junger Mann in Waldfischbach am Wasgau Markt in Streit. In dessen Verlauf prügelten die beiden aufeinander ein. Im Anschluss darauf trennten sie sich und verliesen die Örtlichkeit. Wenig später dann trafen beide in der Hauptstraße wieder aufeinander. Hier nun wurde durch den 17 jährigen plötzlich ein Schlagring gezogen mit dem er auf den 18 jährigen losging. Ein Zeuge sah dies, schritt beherzt ein und nahm dem Jugendlichen den Schlagring ab. Die hinzugezogene Streife stellte die Personalien der beiden Kontrahenten fest. Im Anschluss wurde der Schlagring sichergestellt. Beide bekommen nun eine Anzeige wegen Körperver-letzung, der Jugendliche zusätzlich noch eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetzt. Warum die beiden Streithähne aneinander gerieten wollten sie jedoch nicht preisgeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell