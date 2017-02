POL-PDPS: Thaleischweiler-Fröschen - Unfallflucht vor Krankengymnastikpraxis

Pirmasens (ots) - Am frühen Dienstagmorgen parkte eine Mitarbeiterin einer Krankengymnastikpraxis ihren Pkw in der Zweibrücker Straße in Thaleischweiler - Fröschen. Gg. 07.15 Uhr hatte sie einen Knall auf der Straße gehört und auch sofort nachgesehen, aufgrund der Dunkelheit jedoch keinen Schaden festgestellt. Als sie später dann mit ihrem Fahrzeug weg fahren wollte, stellte sie fest, dass dieses im linken hinteren Bereich erheblich beschädigt wurde. Offensichtlich hat ein fremder Fahrzeugführer den Pkw beim vorbei fahren geschrammt und sich dann aus dem Staub gemacht. Es entstand ein Schaden von 2000.- Euro. Sollte jemand den Unfall gesehen haben möge er sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell