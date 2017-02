POL-PDPS: Heltersberg - Unfallflucht auf Waldparkplatz neben der L 499

Pirmasens (ots) - Am Montagmorgen wurde auf einem Waldparkplatz neben der L 499, am Ortsausgang Heltersberg, in Richtung Johanniskreuz, ein Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Eine Frau aus Heltersberg war mit ihrem Hund an der Örtlichkeit spazieren gegangen und hatte das Auto dazu auf dem Waldparkplatz abgestellt. Als sie zurück kam stellte sie einen erheblichen Schaden am rechten hinteren Kotflügel fest. Vermutlich hatte ein größeres Fahrzeug auf dem eisglatten Platz gewendet und dabei den Schaden verursacht. Der Fahrer hat jedoch keinerlei Daten am Pkw der Geschädigten hinterlassen und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Schaden von 2000.- Euro. Sollte jemand den Unfall gesehen haben möge er sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell