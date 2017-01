POL-PDPS: Dieb versucht vor der Polizei zu flüchten

Pirmasens (ots) - Ein 36-jähriger Mann stahl gestern, 27.01.2017, um 13.15 Uhr aus einer Firma in der Kreuzgasse in Pirmasens mehrere Handy´s, zwei Laptops, zwei Fotokameras und mehrere Geldbörsen. Aufmerksame Passanten konnten beobachten, wie der Täter in ein Anwesen in der Fröhnstraße flüchtete. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Täter schnell ausfindig gemacht werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte das Diebesgut aufgefunden werden. Als er von der Polizei mit dem Fund konfrontiert wurde, flüchtete der drogensüchtige Mann auf das Dach des vier-stöckigen Gebäudes. Nur durch das beherzte Zugreifen der Polizeibeamten konnte verhindert werden, dass der Mann etwa 10 Meter tief in den Hinterhof abstürzt. Der Täter wurde anschließend in der Psychiatrie des Krankenhauses Pirmasens untergebracht.

