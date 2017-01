POL-PDPS: Polizisten beleidigt

Pirmasens (ots) - Eine amtsbekannte 23-jährige Frau beleidigte am 27.01.2017, gegen 14.30 Uhr in der Fußgängerzone in Pirmasens zwei Polizeibeamte aufs Übelste. Zuvor hatten die Beamten der Frau einen Platzverweis erteilen wollen, da diese sich in einem Kaufhaus aufhielt, in dem ihr wegen mehrerer Ladendiebstähle Hausverbot erteilt wurde. Da die Frau psychisch labil ist und nicht zu beruhigen war, wurde sie durch das Ordnungsamt in der Psychiatrie des Krankenhauses Pirmasens untergebracht.

