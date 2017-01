POL-PDPS: Autos beschädigt

Pirmasens (ots) - Bisher unbekannte Täter zerstachen in der Kaiserstraße in Pirmasens vermutlich mit einem Messer den linken Vorderreifen eines geparkten VW Fox. Die Tat ereignete sich vom 25.01.2017, 18.00 Uhr - 26.01.2017, 07.00 Uhr. Während des gleichen Zeitraums wurde auch der linke Vorderreifen eines BMW in der Curvenstraße zerstochen.

Die Polizei bittet um Hinweise bezüglich der/des Täters unter Tel.Nr.: 06331-5200

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell