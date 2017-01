POL-PDPS: Weihnachtsbaum hat ausgedient

Pirmasens (ots) - Einer Polizeistreife fiel in der Nacht zum Sonntag auf einem Parkplatz am Stadtrand ein PKW auf, dessen Fahrer dort offensichtlich etwas entlud. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann aus Pirmasens sich dort seines ausgedienten Weihnachtsbaumes entledigen wollte. Da die Kosten für die Entsorgung der Allgemeinheit entstanden wären, musste er den Baum wieder mitnehmen. Zudem hat die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und an die Stadtverwaltung weitergeleitet. Dort wird geprüft, ob gegen den Mann ein Bußgeld verhängt wird.

