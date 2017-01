POL-PDPS: Eppenbrunn - Unfall auf Eselsteige - Bergung der Fahrzeuge dauert zwei Stunden

Pirmasens (ots) - Der Polizei wurde am Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Eppenbrunn und Ludwigswinkel gemeldet. In einer unübersichtlichen Kurve, ca. 200 nach einer Kuppe auf der Eselsteige, geriet eine Fahrerin mit ihrem Wagen in die Mitte der Fahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Beim Zusammenstoß wurde eine Fahrerin leicht verletzt. Die Kollision war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand und nicht mehr fahrbereit waren. Außerdem versperrten die Autos die schmale Straße. Wegen anschließender Bergungsarbeiten musste die Landstraße für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

