POL-PDPS: Mit Alkohol auf der A 8 unterwegs

Walshausen (ots) - Am Freitag, den 13.01.2017 um 20:40 Uhr befährt ein 40-jähriger Mann aus Luxemburg die A 8 von Zweibrücken kommend in Richtung Pirmasens. Aufgrund von Schneefall und Straßenglätte kommt er mit ca. 150 km/h, wie er selbst angibt, ins Rutschen, nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen die Mittelleitplanke. Hierbei reißt er an seinem Fahrzeug die komplette Front inklusive Motorblock ab und kommt zwischen rechter Fahrspur und Standstreifen zum Stehen. Während der Unfallaufnahme kann Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergibt über 1,1 Promille. Bei dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung erhoben, da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat.

