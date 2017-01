POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Pirmasens (ots) - Am Samstag, den 14.01.2016 um 03:07 Uhr wurde von einem Zeugen gemeldet, dass im Berliner Ring in Pirmasens ein Fahrzeug steht, das offensichtlich einen Unfall hatte und die Airbags ausgelöst hatten. Bei Eintreffen der Streife konnte ein stark beschädigtes Fahrzeug vorgefunden werden, das offenbar einem geparkten Fahrzeug hinten aufgefahren ist. Ein Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort. Vom Unfallwagen führen Schuhspuren im Schnee bis an die Adresse des Fahrzeughalters. Zuerst gibt die Tochter des Fahrzeughalters an, die Fahrerin gewesen zu sein, jedoch passen die Schuhspuren im Schnee eher zu ihrem Ehemann. Dieser gibt schließlich zu, der Fahrer zur Unfallzeit gewesen zu sein. Da der 32-jährige Pirmasenser nach Alkohol riecht, wird er zur Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Sollten Zeugen den Unfall beobachtet haben, so können sie sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter 06331/5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

