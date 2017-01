POL-PDPS: Thaleischweiler-Fröschen - Talstraße - Diebstahl von Laptop und Elektrogerät

Pirmasens (ots) - Am vergangenen Donnerstagnachmittag zwischen 15.00 Uhr und 15.15 Uhr ist es in einer Heilpraktiker Praxis in Thaleischweiler -Fröschen zu einem Diebstahlsdelikt gekommen. Während eine Reinigungskraft in der Praxis tätig war, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang und entwendete einen Laptop und ein Diagnosegerät im Gesamtwert von 5000.- Euro.

In diesem Zusammenhang wurde eine männliche Person gesehen. Diese ist ca. 180 bis 185 cm groß, hatte eine schwarze Jacke an und ist auffällig im gesamten Hals- und Handrückenbereich tätowiert. Ob dies der Täter ist oder nur ein Zeuge der sich zufällig an der Örtlichkeit befand, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben sucht nun Zeugen die in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder den oben beschriebenen Mann gesehen haben. Diese mögen sich bitte unter 06333 9270 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell