POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Pirmasens (ots) - Eine 19 jährige Fahranfängerin befuhr am Abend die Winzler Straße in Richtung Blocksbergstraße. In einer leichten Rechtskurve kam sie aufgrund der winterglatten Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch drei weitere geparkte Pkw beschädigt, die infolge ineinander geschoben wurden. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insg. ca. 15.000 Euro. Zwei der Pkw mussten aufgrund eines Totalschadens abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell