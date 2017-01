POL-PDPS: Sprüher unterwegs

Pirmasens (ots) - In der Nacht zum Freitag besprühten bislang unbekannte Täter die Außenfassade des Neuffer-Gebäudes in der Neufferstraße mit schwarzer Sprühfarbe. Zudem wurde auf die gleiche Weise der Kiosk im Neufferpark beschädigt. Die Polizei konnte an den Tatorten erste Spuren der Täter sichern und bitte deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Taten führen. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 800 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell