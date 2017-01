POL-PDPS: Betrunkene Frau verursacht Verkehrsunfall

Opel Astra Unfall auf Landstraße Bild-Infos Download

Rodalben (ots) - Glück im Unglück hatte eine 42-jährige Frau, die mit ihrem Opel Astra am 03.01.2017, gegen 23:43 Uhr, von Rodalben die Bärenhalde nach Pirmasens fuhr. In einer leichten Linkskkurve kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr in die Böschung. Dabei überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach auf der Straße liegen. Nur mit ein paar Kratzern und leichten Hautabschürfungen konnte die Frau selbständig aus ihrem Opel herauskriechen. Während der Unfallaufnahme allerdings stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau fest. Im Krankenhaus wurde ihr deswegen später eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens wurde nichts bekannt.

