POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots) - Am Samstag, den 31.12.216, gegen 22:00 Uhr ereignete sich auf der B 10, Pirmasens in Fahrtrichtung Landau, kurz nach der Abfahrt zu der B 270 ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Eine 24-jährige Frau aus Pirmasens befuhr die B 10 in der genannten Fahrtrichtung und kollidierte aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, sowie dem übermäßigen Genuss alkoholischer Getränke mit der Mittelleitplanke. Hiernach drehte sich der PKW und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde bei der 24-jährigen Frau eine Alkoholisierung von 1,40 Promille festgestellt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Auf die junge Frau kommen nun eine nicht unerhebliche Geldbuße und ein längerer Fahrerlaubnisverlust zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell