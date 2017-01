POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Pirmasens (ots) - In dem Zeitraum von Freitag, den 30.12.2016, 19:00 Uhr bis Samstag, den 31.12.2016, 12:58 Uhr ereignete sich in Güterbahnhofstraße, Pirmasens eine Sachbeschädigung an einem dort geparkten Fahrzeug. Bisher unbekannte Täter zerstachen an einem dort geparkten PKW zwei Reifen. Hierdurch ist der 75-jährigen Fahrzeughalterin ein Schaden von ca. 150 Euro entstanden.

