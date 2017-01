FW Lage: Rauchentwicklung im Jobcenter im "Haus Grünewälder" am Marktplatz - 09.01.2017 - 10:38 Uhr

Lage (ots) - Am Montagmorgen lösten im Jobcenter am Marktplatz in Lage (ehemaliges Rathaus III) die Rauchwarnmelder aus und die Mitarbeiter des Jobcenters nahmen einen Brandgeruch war , so dass sie die Feuerwehr alarmierten.

Durch die eintreffende Feuerwehr wurden daraufhin alle Stockwerke des Gebäude auf einen möglichen Brand kontrolliert. Eine Ursache für die Auslösung konnte jedoch nicht gefunden werden, so dass die Mitarbeiter des Jobcenters wieder ihre Arbeit aufnehmen konnten.

Die Feuerwehr Lage (Löschzug Lage und Löschgruppe Hagen) und der Rettungsdienst des Kreises Lippe war mit knapp 30 Mann im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell