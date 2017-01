FW-CW: Kreis Calw auch von Sturmtief "Egon" betroffen

Landkreis Calw (ots) - In den vergangenen Tagen warnte der Deutsche Wetterdienst vor starken bis sehr starkem Sturm und Schneefällen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Den Kreis Calw traf es diesmal zum Glück nicht so heftig wie schon in der Vergangenheit. Begonnen haben die Einsätze kurz nach Mitternacht in Bad Herrenalb.

So mussten bis gegen 06.30 Uhr die Feuerwehren zu neun Einsätzen im Landkreis ausrücken. Überwiegend waren es Bäume die auf die Straßen fielen und diese unpassierbar machten. In Neuweiler-Zwerenberg viel ein Baum auf ein Firmengebäude und beschädigte dabei noch ein PKW. Die B463 zwischen Calw und Hirsau musste voll gesperrt werden da auf Höhe des Verkehrsübungsplatzes ein Baum die Bundesstraße blockiert hatte.

Entgegen der erwarteten Lage ist der Kreis Calw nochmals glimpflich davongekommen. Insbesondere in den Höhenlagen über 800 Meter ist das vorausgesagte Schneechaos bislang ausgeblieben.

Bildmaterial kann eventuell nachgeliefert werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell