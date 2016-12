FW-CW: Brand in Anbau von Wohnwagen

Verschmotes Kabel an der Steckdosenleiste Bild-Infos Download

Neubulach-Liebelsberg (Kreis Calw) (ots) - Am Freitagabend 18.20 Uhr entstand ein Brand in einem Wohnwagenanbau auf dem Liebelsberger Campingplatz Erbenwald. Da die Besitzer am Abend anreisten haben Platznachbarn bereits den Wohnwagen vorheizen wollen. Bei diesen Tätigkeiten wurde auch die Stromversorgung des Stellplatzes eingeschaltet. Plötzlich bemerkte die Nachbarn in einer Ecke des Anbaus eine Rauchentwicklung und Flammen aus einem Holzkasten.

Sofort wurden die Versorgungsleitungen des Stellplatzes unterbrochen und das Feuer mit Wasser gelöscht. Bei genauer Begutachtung stellte die Feuerwehr fest, dass es sich um einen technischen Defekt an einer Steckdosenleiste in dem Holzkasten handelt. Die Feuerwehr belüftete den Vorbau und rückte wieder in ihre Gerätehäuser ein.

Die Feuerwehr Neubulach war mit 24 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Rettungsdienst und Polizei mit je einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell