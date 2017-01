FW-WRN: Acht Verletzte und PKW-Brand auf der A1

2 weitere Medieninhalte

Der brennende PKW wurde mit Schaum gelöscht, hat aber die Fahrbahn beschädigt. Insgesamt entstand ein 10 km langer Rückstau bis zur Abfahrt Ascheberg. Bild-Infos Download

Werne (ots) - Werne | Freitag | 13.01.2017

Am heutigen Freitagnachmittag wurde um 14:01 Uhr der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Gemeldet war ein PKW Brand. Bereits auf der Anfahrt wurde über Funk dem ersten ausgerückten Löschfahrzeug aus Werne durch die Kreisleitstelle Unna mitgeteilt, dass mehrere verunfallten PKW mit verletzten Personen beteiligt sind. Die Unfallstelle lag in etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Hamm/Bergkamen. Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchsäule des in Vollbrand stehenden PKW sichtbar. Der zuerst eintreffende Einsatzleiter verschaffte sich einen Überblick über die Lage. Die acht verletzten Personen, darunter zwei schwangere Frauen, befanden sich nicht mehr in ihren Fahrzeugen und wurden bereits vom Rettungsdienst versorgt. Aufgrund der Anzahl von Verletzten wurden fünf Rettungswagen aus dem Kreisgebiet, Notärzte und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber auf die Autobahn beordert. Der brennende PKW wurde von einem Trupp unter schweren Atemschutz mit Schaum gelöscht. Die Wärmebildkamera half dem Trupp die versteckten Glutnester im Fahrzeug aufzuspüren und abzulöschen.

Das ebenfalls ausgerückte Tanklöschfahrzeug mit seinen 3000 Litern Wasser an Bord sicherte die Löschwasserversorgung auf der Autobahn. Ein durch den Unfall auf der Seite liegenden PKW am Fahrbahnrand, stellten die Kameraden wieder auf seine Räder und klemmten aufgrund der potentiellen Brandgefahr die Fahrzeugbatterie ab. Mit Hilfe der Seilwinde des Rüstwagens wurde der völlig ausgebrannte PKW von der mittleren Fahrspur auf den Randstreifen gezogen, so dass das Abschleppunternehmen diesen verladen und abtransportieren konnte. Die Fahrbahn wurde von den Überresten des ausgebrannten PKW gereinigt und an die Polizei übergeben. Trotzdem ist die Fahrbahn aktuell so geschädigt, dass die Spur noch gesperrt ist.

Im Einsatz waren 21 freiwillige Kräfte des Löschzugs 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit vier Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit fünf Rettungstransportwagen, mehrere Notärzte darunter einer im Rettungshubschrauber sowie die Autobahnpolizei. Nach dem säubern der Gerätschaften am Gerätehaus hieß es nach zwei Stunden um 16 Uhr Einsatzende für die Freiwillige Feuerwehr Werne.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell