FW-PL: OT-Ohle/B236. Kollision im Kreuzungsbereich mit drei Verletzten

Kollision im Kreuzungsbereich Lennestraße/Nordstraße/Alter Weg mit drei Verletzten Bild-Infos Download

Plettenberg (ots) - Mit dem Stichwort "eingeklemmte Personen nach Verkehrsunfall" alarmierte die Feuerwehrleitstelle am Freitagmorgen gegen 09:50 Uhr alle Kräfte der hauptberuflichen Wache inklusive beider Rettungswagen, Notarzt und Führungsdienst, sowie den Rüstzug der ehrenamtlichen Kräfte aus Ohle und die Löschgruppe Eiringhausen. Im Kreuzungsbereich Lennestraße/Nordstraße/Alter Weg kam es auf der B236 ersten Angaben zur Folge bei einem Abbiegevorgang zu einer Kollision zweier PKW, dessen insgesamt drei Fahrzeuginsassen dabei verletzt wurden. Die Ersteintreffende Besatzung des Rüstwagens aus Ohle konnte zunächst insofern Entwarnung geben, als das keiner der Fahrzeuginsassen eingeklemmt war. Dennoch galt es von der Feuerwehr zwei der drei Insassen zu versorgen und die Fahrzeuge zu sichern. So musste der Brandschutz sichergestellt, auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und Fahrzeugbatterien abgeklemmt werden. Eine der Verletzten wurde in einer direkt an der Unfallstelle gelegenen Arztpraxis erstversorgt. Ein weiterer Rettungswagen aus Werdohl wurde nachgefordert und die Patienten mit Verdacht auf eher leichtere bis mittelschwere Verletzungen nach notärztlicher Sichtung und Behandlung dem Plettenberger Krankenhaus zugeführt. Zum genauen Unfallhergang und zur Sachschadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten, sowie zur Unfallaufnahme durch die Polizei musste die B 236 voll gesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell