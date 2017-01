FW-PL: OT-Ohle/Burg. Heimrauchmelder sorgt für Einsatz der Feuerwehr

1 weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots) - Für die Feuerwehr eine fast schon alltägliche Situation. Bewohner eines Mehrfamilienwohnhauses am Königssiepen hören in einer Nachbarwohnung einen piependen Rauchmelder. Auf Klingeln und Klopfen an der betroffenen Wohnungstür öffnet niemand. Ein hinterlegter Zweitschlüssel bei einem Nachbarn ist nicht vorhanden. Letztlich wurde am heutigen Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr die Feuerwehr zur Hilfe gerufen. Mit dem Einsatzstichwort "Heim-Rauchmelder" wurden von der Leitstelle in Lüdenscheid entsprechend einer fest hinterlegten Ausrückeordnung die hauptberuflichen Kräfte der Plettenberger Feuerwehr, sowie die örtlich zuständige ehrenamtliche Löschgruppe aus Plettenberg-Ohle alarmiert. Die Erkundung der Einsatzkräfte ergab einen deutlich hörbaren Rauchmelder in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Da die Haustür verschlossen und ein Fenster zur Wohnung auf Kipp geöffnet war, entschied sich die Feuerwehr für einen gewaltfreien Zugang über das Fenster. Mit Hilfe einer Steckleiter gelang es einem Feuerwehrmann das gekippte Fenster kurzerhand zu öffnen und in die vermeintliche "Brandwohnung" vorzudringen. Rauch und Feuer waren aber zum Glück nicht vorhanden, der Rauchmelder hatte anscheinend ohne erkennbaren Grund Alarm geschlagen. Die Bewohner der Wohnung sollen im Nachgang von Polizei und Nachbarn über den Besuch der Feuerwehr und den offensichtlich defekten Rauchmelder informiert werden. Bereits nach 20 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder in ihre Standorte einrücken.

